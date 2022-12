Marché local de Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Office de tourisme de Masevaux Masevaux-Niederbruck Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck Marché hebdomadaire du mercredi à Masevaux, convivialité et qualité au rendez-vous ! Stands présents

– Bouchers

– Traiteurs

– Fromagers

– Poissonnier

– Horticulteurs

– Produits de la ferme et bio (légumes…)

– Produits artisanaux (savons, bougies…)

– Boulangers

– Vêtements

– Quincaillerie, maroquinerie

– Etc… Déambulez dans ce beau marché et partez à la découverte du savant mélange de produits et trésors made in Alsace ! Le tout dans la convivialité et la bonne humeur ! +33 3 89 82 40 14 Masevaux-Niederbruck

