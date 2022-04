MARCHÉ LOCAL DE MACHECOUL-SAINT-MÊME Machecoul-Saint-Même, 23 avril 2022, Machecoul-Saint-Même.

MARCHÉ LOCAL DE MACHECOUL-SAINT-MÊME Machecoul-Saint-Même

2022-04-23 – 2022-04-23

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Machecoul-Saint-Même

Plusieurs marchés sont organisés chaque semaine dans la commune :

– les mercredis et samedis matin à Machecoul. Le premier se déroule dans la rue du Marché, qui s’anime pour l’occasion avec l’entrée en scène des vendeurs de textiles, maroquinerie et autres produits, et se poursuit dans les halles où les commerçants exposent leurs denrées alimentaires. Le marché du samedi matin est quant à lui concentré dans les halles, et est dédié aux produits frais : fruits et légumes locaux, fromages et crèmerie, pains, fleurs… L’ambiance de ce marché à taille humaine est conviviale et constitue l’un de ses points forts et de ses attraits.

Marché hebdomadaire – Mercredi matin et Samedi matin

+33 2 40 02 35 50

Plusieurs marchés sont organisés chaque semaine dans la commune :

– les mercredis et samedis matin à Machecoul. Le premier se déroule dans la rue du Marché, qui s’anime pour l’occasion avec l’entrée en scène des vendeurs de textiles, maroquinerie et autres produits, et se poursuit dans les halles où les commerçants exposent leurs denrées alimentaires. Le marché du samedi matin est quant à lui concentré dans les halles, et est dédié aux produits frais : fruits et légumes locaux, fromages et crèmerie, pains, fleurs… L’ambiance de ce marché à taille humaine est conviviale et constitue l’un de ses points forts et de ses attraits.

Machecoul-Saint-Même

dernière mise à jour : 2022-04-21 par