Saffré Loire-Atlantique Marché local des createurs/trices des producteurs/trices : Peintures, Feux d’artifil et piqueachou, Cocokikou, la fimo de Soizic, Savon la planète, Pense aux baumes, scutptures bois et métal, fil à Flo, meuble et luminaire en récup, Sacrément macramé, au jardin de Marion, les délices du plongeon, la ruche piquet, la ferme Perro, O’phé du vrac… la Guinguette, Las os et Kréajeunes ?? MARCHE LOCAL CREATEURS ET PRODUCTEURS BIO laguinguettedesjanettes@gmail.com Marché local des createurs/trices des producteurs/trices : Peintures, Feux d’artifil et piqueachou, Cocokikou, la fimo de Soizic, Savon la planète, Pense aux baumes, scutptures bois et métal, fil à Flo, meuble et luminaire en récup, Sacrément macramé, au jardin de Marion, les délices du plongeon, la ruche piquet, la ferme Perro, O’phé du vrac… la Guinguette, Las os et Kréajeunes ?? dernière mise à jour : 2021-08-31 par

