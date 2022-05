Marché Local à Louvres MAIRIE DE LOUVRES, 15 mai 2022, Louvres.

Marché Local à Louvres

MAIRIE DE LOUVRES, le dimanche 15 mai à 10:00

[NOUVEAU : LE MARCHÉ LOCAL] La Ville de Louvres vous invite ! Le dimanche 15 mai 2022 sur le parvis de L’hôtel de ville pour un marché local éphémère. Au programme de cette journée conviviale : – Produits artisanaux et métiers d’art; – Rencontre avec de nombreux producteurs locaux; – Animations et concert; – Food truck et restauration sur place ! Mieux consommer et de manière locale, un geste pour vous et pour l’environnement ♻️ Rendez-vous à partir de 10 h et jusqu’à 16 h. On compte sur vous tous pour venir partager un moment de convivialité en famille. ​

Entrée gratuite

Journée conviviale : produits artisanaux, métiers d’art, producteurs locaux, animations, concert, food truck et restauration sur place ! Consommer local, un geste pour l’environnement.

MAIRIE DE LOUVRES 84 RUE DE PARIS LOUVRES Louvres Val-d’Oise



