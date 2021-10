Montferrand-du-Périgord Montferrand-du-Périgord Dordogne, Montferrand-du-Périgord Marché libre “Saveurs d’Automne” Montferrand-du-Périgord Montferrand-du-Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Montferrand-du-Périgord

Marché libre “Saveurs d’Automne” Montferrand-du-Périgord, 31 octobre 2021, Montferrand-du-Périgord. Marché libre “Saveurs d’Automne” Montferrand-du-Périgord

2021-10-31 09:00:00 – 2021-10-31

Montferrand-du-Périgord Dordogne Montferrand-du-Périgord Marché libre “Saveurs d’Automne” nombreux stands de fruits, légumes de saison, textiles… Ateliers découverte de confection de composition florale. A partir de 15h Animation HALLOWEEN : maquillage, énigmes “retrouvez la citrouille volée”, Histoires autour de la naissance d’Halloween et autour de la citrouille, marche fantôme, Apéritif pour les sorcières. Tous les déguisements sont les bienvenus ! Marché libre “Saveurs d’Automne” nombreux stands de fruits, légumes de saison, textiles… Ateliers découverte de confection de composition florale. A partir de 15h Animation HALLOWEEN : maquillage, énigmes “retrouvez la citrouille volée”, Histoires autour de la naissance d’Halloween et autour de la citrouille, marche fantôme, Apéritif pour les sorcières. Tous les déguisements sont les bienvenus ! +33 6 86 71 76 61 Marché libre “Saveurs d’Automne” nombreux stands de fruits, légumes de saison, textiles… Ateliers découverte de confection de composition florale. A partir de 15h Animation HALLOWEEN : maquillage, énigmes “retrouvez la citrouille volée”, Histoires autour de la naissance d’Halloween et autour de la citrouille, marche fantôme, Apéritif pour les sorcières. Tous les déguisements sont les bienvenus ! ©pixabay.com

Montferrand-du-Périgord

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montferrand-du-Périgord Autres Lieu Montferrand-du-Périgord Adresse Ville Montferrand-du-Périgord lieuville Montferrand-du-Périgord