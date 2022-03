MARCHE LES PARCOURS DU COEUR Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges La Fédération Française de Cardiologie (FFC) revient pour proposer l’ensemble des Parcours du Cœur (grand public, scolaires et en entreprise).

Le club Cœur et Santé de Saint-Dié-des-Vosges organise son Parcours du Cœur grand public. +33 3 29 55 21 60 Fédération Française de Cardiologie

