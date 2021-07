Chambon-sur-Lac Chambon-sur-Lac Chambon-sur-Lac, Puy-de-Dôme Marché : Les nocturnes de Chambon Chambon-sur-Lac Chambon-sur-Lac Catégories d’évènement: Chambon-sur-Lac

Puy-de-Dôme

Marché : Les nocturnes de Chambon Chambon-sur-Lac, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Chambon-sur-Lac. Marché : Les nocturnes de Chambon 2021-07-13 19:00:00 – 2021-07-13

Chambon-sur-Lac Puy-de-Dôme Chambon-sur-Lac Marché nocturne estival sur la place du village de Chambon-sur-Lac

De l’artisanat, du terroir, un cœur de village ! Le tout en nocturne. +33 4 73 88 61 21 dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Chambon-sur-Lac, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Chambon-sur-Lac Adresse Ville Chambon-sur-Lac lieuville 45.5713#2.89691