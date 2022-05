Marché – Les Jeudis de l’Été aux Champs-Élysées Saint-Quentin, 7 juillet 2022, Saint-Quentin.

Marché – Les Jeudis de l’Été aux Champs-Élysées Saint-Quentin

2022-07-07 – 2022-07-07

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin

MARCHÉ NOCTURNE | Les jeudis de l’été.

Les jeudis de l’été reviennent tous les jeudis des mois de juillet et août, de 18h à 21h aux Champs Élysées.

Une occasion de (re)découvrir les créations et produits locaux et régionaux dans une ambiance agréable .

Vous êtes artisan, créateur, artiste, producteur, brocanteur, food truck,… Faites partie de nos exposants en vous inscrivant par mail à : inscription.exposant@saint-quentin.fr ou postulez en répondant au formulaire en ligne bit.ly/2SqvRyT

