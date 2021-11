Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret, Vieilles-Maisons-sur-Joudry Marché « Les Jardins de la Voie Romaine » Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry Catégories d’évènement: Loiret

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Marché « Les Jardins de la Voie Romaine » Vieilles-Maisons-sur-Joudry, 15 octobre 2021, Vieilles-Maisons-sur-Joudry. Marché « Les Jardins de la Voie Romaine » Vieilles-Maisons-sur-Joudry

2021-10-15 – 2021-12-04

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret Vieilles-Maisons-sur-Joudry Marché « La jardins de la Voie Romaine » au Relais des 3 Ecluses à Grignon. Un large choix de légumes de saisons, légumes secs, céréales, farine, pâtes, huile, vinaigre, jus de fruits, sirops, limonades, tisanes, miels, confitures, chocolat, bien-être… Bio & local ! Marché « La jardins de la Voie Romaine » contact@lesjardinsdelavoieromaine.com +33 2 18 88 58 04 Marché « La jardins de la Voie Romaine » au Relais des 3 Ecluses à Grignon. Un large choix de légumes de saisons, légumes secs, céréales, farine, pâtes, huile, vinaigre, jus de fruits, sirops, limonades, tisanes, miels, confitures, chocolat, bien-être… Bio & local ! Les Jardins de la Voie Romaine

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Vieilles-Maisons-sur-Joudry Autres Lieu Vieilles-Maisons-sur-Joudry Adresse Ville Vieilles-Maisons-sur-Joudry lieuville Vieilles-Maisons-sur-Joudry