du vendredi 15 octobre au vendredi 31 décembre

Marché “La jardins de la Voie Romaine” au Relais des 3 Ecluses à Grignon. Un large choix de légumes de saisons, légumes secs, céréales, farine, pâtes, huile, vinaigre, jus de fruits, sirops, limonades, tisanes, miels, confitures, chocolat… Bio & local ! Marché “La jardins de la Voie Romaine” Le Relais des 3 écluses 3 Rue du Point de Partage, Vieilles-maisons-sur-joudry Vieilles-maisons-sur-joudry

