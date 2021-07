Labenne Labenne Labenne, Landes Marché « Les créateurs à la plage » Labenne Labenne Catégories d’évènement: Labenne

Marché « Les créateurs à la plage » Labenne, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Labenne. Marché « Les créateurs à la plage » 2021-07-09 – 2021-07-09

Labenne Landes Ne manquez pas la Saison 5 du « Marché des créateurs à la plage ».

Dans une ambiance musicale face à l’océan, venez découvrir des créateurs locaux tous les vendredis soirs de l’été sur l’esplanade face à l’océan! +33 5 59 45 46 60 Ne manquez pas la Saison 5 du « Marché des créateurs à la plage ».

Ne manquez pas la Saison 5 du « Marché des créateurs à la plage ».

Dans une ambiance musicale face à l'océan, venez découvrir des créateurs locaux tous les vendredis soirs de l'été sur l'esplanade face à l'océan!

