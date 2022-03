MARCHÉ « L’ÉCOLOGIE FAIT MAISON » Lombron Lombron Catégories d’évènement: Lombron

Sarthe

MARCHÉ « L’ÉCOLOGIE FAIT MAISON » Lombron, 13 mai 2022, Lombron. MARCHÉ « L’ÉCOLOGIE FAIT MAISON » Lombron

2022-05-13 17:00:00 – 2022-05-13 20:00:00

Lombron Sarthe Marché organisé par le Conseil Municipal Jeunes de Lombron – intervenants sur les produits faits maison (ce marché se déroulera en même temps que le marché bio hebdomadaire) Marché organisé par le Conseil Municipal Jeunes de Lombron – intervenants sur les produits faits maison (ce marché se déroulera en même temps que le marché bio hebdomadaire) Lombron

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lombron, Sarthe Autres Lieu Lombron Adresse Ville Lombron lieuville Lombron Departement Sarthe

Lombron Lombron Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lombron/

MARCHÉ « L’ÉCOLOGIE FAIT MAISON » Lombron 2022-05-13 was last modified: by MARCHÉ « L’ÉCOLOGIE FAIT MAISON » Lombron Lombron 13 mai 2022 Lombron sarthe

Lombron Sarthe