Marché “le Mercadou” du Larzac à Potensac Millau Millau Catégorie d’évènement: Millau

Marché “le Mercadou” du Larzac à Potensac Millau, 8 juillet 2022, Millau. Marché “le Mercadou” du Larzac à Potensac Hameau de Potensac à 7 km de Millau, direction Montpellier Millau

2022-07-08 – 2022-07-08

Hameau de Potensac à 7 km de Millau, direction Montpellier Millau Aveyron Millau RDV parking du marché pour les balades pédestres gratuites à 17h.

Marché de 18h30 à 22h00.

Buvette associative, restauration sur place ou à emporter.

Du vendredi 8 juillet au vendredi 26/08/2022 Animation musicale (concert live) Venez rencontrer les producteurs sur le marché. Vous pourrez y goûter leurs produits en toute convivialité, découvrir le Larzac lors d’une balade pédestre accompagnée à partir de 17h et profiter des diverses animations gratuites. +33 6 30 55 49 31 RDV parking du marché pour les balades pédestres gratuites à 17h.

Marché de 18h30 à 22h00.

Buvette associative, restauration sur place ou à emporter.

Du vendredi 8 juillet au vendredi 26/08/2022 Animation musicale (concert live) Le Mercadou

Hameau de Potensac à 7 km de Millau, direction Montpellier Millau

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégorie d’évènement: Millau Autres Lieu Millau Adresse Hameau de Potensac à 7 km de Millau, direction Montpellier Ville Millau lieuville Hameau de Potensac à 7 km de Millau, direction Montpellier Millau

Millau Millau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millau/

Marché “le Mercadou” du Larzac à Potensac Millau 2022-07-08 was last modified: by Marché “le Mercadou” du Larzac à Potensac Millau Millau 8 juillet 2022

Millau