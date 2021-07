Marché Laine et Soie Anduze, 29 août 2021, Anduze.

Marché Laine et Soie 2021-08-29 – 2021-08-29

Anduze Gard

Du producteur à l’utilisateurLes textiles en circuits courts, c’est possible !Tissons des liens qui ont du sens…Quotidiennement nous pouvons nous poser des questions sur l’origine de nos vêtements, sur le lien social et économique générés par nos achats.Voici l’occasion de connaître des artisans textiles créateurs et des éleveurs- producteurs de fils de l’association LA TOISON D’ART.Confortables, créatifs et élégants…Au fil de l’année, les producteurs élèvent moutons, alpagas, lapins et chèvres angora.Laines et poils se transformeront en écheveaux de fils résistants, chauds, délicats comme des flocons. Les artisans peaussier, tisserands, feutrières, peintres textiles, teinturières, fileuses, créent et fabriquent avec talent vêtements, étoles, chaussons, chapeaux, objets fonctionnels ou décoratifs pour la maison ou encore sacs et bijoux…Ils viennent à la rencontre du public Comme chaque été, les producteurs et artisans quittent leurs ateliers pour venir présenter leurs productions lors des marchés Laine & Soie organisés par l’association LA TOISON D’ART.Sont proposés à la vente un large choix de produits textiles de qualité, issus de circuits courts, fabriqués par les exposants. Découvrir les savoir-faire des experts de la fibre naturelle.En compagnie des spécialistes de LA TOISON D’ART, on aura l’opportunité rare de tout voir et tout savoir sur la fabrication des fibres, tricots & tissages, créations inventives, productions confortables et esthétiques. * Infos Pratiques – Tarif : Gratuit – Horaires : 10h à 19h – Lieu : Plan de Brie.

latoisondart26@gmail.com +33 4 66 61 98 17 http://latoisondart.weebly.com/

