Marché Laherrère Pau, 12 mai 2022, Pau.

Marché Laherrère Pau

2022-05-12 – 2022-05-12

Pau Pyrénées-Atlantiques

L’offre alimentaire est variée et de qualité avec des étals de primeurs, fromager, poissonnier, volaillers mais aussi de gâteaux et pâtisseries marocaines, d’olives ou encore de jus de fruits bio…

La vente au détail de produits non alimentaires quant à elle propose tissus, vêtements, bric à brac, maroquinerie, bazar ou encore friperie…

L’offre alimentaire est variée et de qualité avec des étals de primeurs, fromager, poissonnier, volaillers mais aussi de gâteaux et pâtisseries marocaines, d’olives ou encore de jus de fruits bio…

La vente au détail de produits non alimentaires quant à elle propose tissus, vêtements, bric à brac, maroquinerie, bazar ou encore friperie…

L’offre alimentaire est variée et de qualité avec des étals de primeurs, fromager, poissonnier, volaillers mais aussi de gâteaux et pâtisseries marocaines, d’olives ou encore de jus de fruits bio…

La vente au détail de produits non alimentaires quant à elle propose tissus, vêtements, bric à brac, maroquinerie, bazar ou encore friperie…

Ville de Pau

Pau

dernière mise à jour : 2022-01-02 par