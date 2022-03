MARCHE LA QUENTINOISE Le Ban-Saint-Martin Le Ban-Saint-Martin Catégories d’évènement: Le Ban-Saint-Martin

Moselle

MARCHE LA QUENTINOISE Le Ban-Saint-Martin, 3 avril 2022, Le Ban-Saint-Martin. MARCHE LA QUENTINOISE Le Ban-Saint-Martin

2022-04-03 08:00:00 08:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00

Le Ban-Saint-Martin Moselle Le Ban-Saint-Martin 3 EUR Avis aux amateurs de marche !

Dix communes du Pays messin et leurs associations organisent une nouvelle édition de la Quentinoise : deux boucles de randonnées de 15 km à la découverte du Mont Saint-Quentin.

Pour Le Ban St-Martin, départ du centre socio-culturel le Ru-Ban. +33 3 87 30 13 15 Olivier Tuffé Fotolia

Le Ban-Saint-Martin

dernière mise à jour : 2022-03-10 par AGENCE INSPIRE METZ

Détails Catégories d’évènement: Le Ban-Saint-Martin, Moselle Autres Lieu Le Ban-Saint-Martin Adresse Ville Le Ban-Saint-Martin lieuville Le Ban-Saint-Martin Departement Moselle

Le Ban-Saint-Martin Le Ban-Saint-Martin Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-ban-saint-martin/

MARCHE LA QUENTINOISE Le Ban-Saint-Martin 2022-04-03 was last modified: by MARCHE LA QUENTINOISE Le Ban-Saint-Martin Le Ban-Saint-Martin 3 avril 2022 Le Ban-Saint-Martin Moselle

Le Ban-Saint-Martin Moselle