le dimanche 3 octobre à 07:30

Dons libres entièrement reversés à l’Association “Vivre comme avant” qui intervient à l’hôpital Chubert de Vannes. Familles bienvenues ! Randonnée, marche nordique, trail, galopade, poussette, tout est permis ! Rejoignez-nous à la Salle Polyvalente de Férel. Inscription/Départ : 7h30 et 9h : Circuits de 15 et 20 km. 8h et 10h : circuits de 10 et 5 km.

2021-10-03T07:30:00 2021-10-03T10:00:00

