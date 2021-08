Chavannes Chavannes 26260, Chavannes Marche la Chavannaise et Fête du village de Chavannes Chavannes Chavannes Catégories d’évènement: 26260

Chavannes 26260 Chavannes Profitez de la fête au village de Chavannes !

Au programme :

En matinée : marche (parcours 7 ou 14 kms)

Et pour reprendre des force : repas du midi (porcelet et pommes de terre, fromage, dessert, café et vin inclus).

La résa pour le repas est obligatoire sportsetloisirs.chavannes@gmail.com +33 6 88 84 25 20 dernière mise à jour : 2021-08-15 par

