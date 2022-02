Marché Jurançon, 13 mai 2022, Jurançon.

Marché Jurançon

2022-05-13 – 2022-05-13

Jurançon Pyrénées-Atlantiques Jurançon

Tous les vendredis matins, la Place du Junqué prend des airs de fête.

Environ 80 exposants investissent les lieux et dévoilent des étals tous aussi plus alléchants les uns que les autres. Ils présentent des produits de qualité et apportent une offre complémentaire à l’offre locale. On y trouve à la fois des produits alimentaires frais : poissonnerie, boucherie chevaline, charcuterie, produits bio, volailles, fromage de nos montagnes, pâtisseries, vins…. Mais également des articles pour la maison, la décoration et la personne.

+33 5 59 98 19 70

@ville de Jurançon

Jurançon

dernière mise à jour : 2021-12-06 par