Place Simon Vollant – Porte de Paris, le samedi 6 mars à 14:00

Comme chaque année, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le collectif du 8 mars appelle à effectuer une marche pour les droits des femmes.

Le rassemblement aura lieu à 14 heures Porte de Paris à Lille. Le parcours du cortége sera la suivant: Porte de Paris/place Simon Vollant, rue Pierre Mauroy, avenue du Président Kennedy, rue Saint Sauveur, Avenue Charles Saint-Venant, rue de Tournai, rue Paul Duez, Boulevard Dubuisson, Boulevard du Président Hoover, Boulevard Paul Painlevé, rue de Cambrai, rue de Solférino, rue Inkermann, pour arrivée Place de la République (lieu de dispersion). Marche Place Simon Vollant – Porte de Paris Place Simon Vollant Lille Lille-Centre Nord

