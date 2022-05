Marché Je Croqu’Eurélien Place du marché Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Illiers-Combray

Marché Je Croqu’Eurélien Place du marché, 18 juin 2022, Illiers-Combray. Marché Je Croqu’Eurélien

Place du marché, le samedi 18 juin à 15:00

Marché de producteurs locaux organisé par l’Association Terres d’Eure-et-Loir. Au programme : – marché de produits frais, de saison et locaux ; – restauration avec des produits Terres d’Eure-et-Loir ; – animation musicale, forgeron …

Accès libre

Marché de producteurs locaux Place du marché Place du Maréchal Maunoury 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T21:00:00

