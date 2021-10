Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Marché Izumi Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Marché Izumi Le Temps des Cerises, 11 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Marché Izumi

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à Le Temps des Cerises

Le collectif d’artisans japonais revient au Temps des Cerises pour présenter ses créations.Profitez d’une halte au Temps des Cerises pour vous laisser émerveiller par leurs sources d’inspirations : Kokeshi, kimono, calligraphie, sceaux, … En outre, un restaurant éphémère s’installe dans notre espace pour vous régaler de bentos, de pâtisseries et également vous proposer de déguster du saké. Une masseuse proposera également des massages traditionnels japonais.

Entrée libre

Expo-vente d’artisanat japonais Le Temps des Cerises 90-98 promenade du Verger Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Le Temps des Cerises Adresse 90-98 promenade du Verger Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux