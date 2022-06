MARCHE IVV Yutz Yutz Catégories d’évènement: 57970

Yutz

MARCHE IVV Yutz, 3 juillet 2022, Yutz. MARCHE IVV rue du Gymnase Salle Petit Prince Yutz

2022-07-03 07:00:00 07:00:00 – 2022-07-03 14:00:00 14:00:00 rue du Gymnase Salle Petit Prince

Yutz 57970 28ème marche populaire internationale, Yutz en Balade.

Parcours : 5,10 et 20 km sans difficultés particulières.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. +33 3 82 56 34 09 Yutz en Balade

rue du Gymnase Salle Petit Prince Yutz

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 57970, Yutz Autres Lieu Yutz Adresse rue du Gymnase Salle Petit Prince Ville Yutz lieuville rue du Gymnase Salle Petit Prince Yutz Departement 57970

Yutz Yutz 57970 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yutz/

MARCHE IVV Yutz 2022-07-03 was last modified: by MARCHE IVV Yutz Yutz 3 juillet 2022 57970 Yutz

Yutz 57970