MARCHE IVV À PETIT-ÉBERSVILLER Macheren, 31 octobre 2021, Macheren. MARCHE IVV À PETIT-ÉBERSVILLER 2021-10-31 07:00:00 07:00:00 – 2021-10-31 17:00:00 17:00:00 Rue de Strasbourg Foyer de la cité de Petit-Ébersviller

Macheren Moselle Macheren La marche organisée par l’Association Sportive et de Loisirs propose des circuits de 5, 10, 15 et 20 km sur le thème d’Halloween. Restauration et buvette sur place. +33 6 83 59 75 32 OT Saint Avold Coeur de Moselle dernière mise à jour : 2021-09-29 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE

