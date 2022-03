Marche inclusive “Tous en Bleu” Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lannemezan

Marche inclusive "Tous en Bleu" Lannemezan, 2 avril 2022, Lannemezan. Espace Nébouzan 45 Rue Montaigne

2022-04-02 14:30:00 – 17:00:00

Lannemezan Hautes-Pyrénées « TOUS EN BLEU » pour la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.

Une balade organisée par AUTISME PYRENEES pour faire connaissance et échanger sur le handicap, tout en marchant.

Inscriptions (5€ marche et goûter): marche.inclusive@autisme-pyrenees.com

Ou au 303 rue Thiers 65300 LANNEMEZAN, de 9h à 11h, du 28 mars au 1er avril

Ou sur place, au Nebouzan, le jour même, à partir de 11h. marche.inclusive@autisme-pyrenees.com Espace Nébouzan 45 Rue Montaigne Lannemezan

