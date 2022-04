Marche immersive sur les pas des parachutistes Sainte-Marie-du-Mont Sainte-Marie-du-Mont Catégories d’évènement: Manche

Sainte-Marie-du-Mont

Marche immersive sur les pas des parachutistes Sainte-Marie-du-Mont, 5 juin 2022, Sainte-Marie-du-Mont.

2022-06-05 23:00:00 23:00:00 – 2022-06-05

Départ au Monument aux morts, partez sur les traces de parachutistes su Jour-J autour de la batterie du Holdy. Durée : 2h30. Places limitées.

+33 2 33 44 81 20

Catégories d'évènement: Manche, Sainte-Marie-du-Mont

Lieu Sainte-Marie-du-Mont

Sainte-Marie-du-Mont Manche