Marché Igon, 26 août 2022, Igon.

Marché Igon

2022-08-26 18:00:00 – 2022-08-26 20:00:00

Igon Pyrénées-Atlantiques

Venez nombreux faire le plein de bons produits locaux et artisanaux sur ce marché bimensuel. Alexandre et ses légumes, Mme Bernatas avec les fromages de brebis, Bernard LADAGNOUS avec son miel et pains d'épices, Marjorie et Benoît avec les pâtisseries et pizzas, et Steve avec des produits fumés seront au rendez-vous comme l'an dernier.

Il y aura également 3 nouveaux stands : un traiteur (couscous, rougail/saucisses et autres), des pâtisseries avec Mamy Biscuits et un camion épicerie.

+33 5 59 61 23 75

Igon

