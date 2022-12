Marché Hebdomadaire Vierzon Vierzon BERRY Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Vierzon

Marché Hebdomadaire Vierzon, 1 janvier 2022, Vierzon BERRY Vierzon. Marché Hebdomadaire Places Aristide Briand, Aimé Césaire et Jacques Brel Vierzon Cher

2022-01-01 – 2022-12-31 Vierzon

Cher Vierzon Cher Centre-Val de Loire Une centaine de commerçants et producteurs locaux vous accueillent en coeur de ville. Une centaine de commerçants et producteurs locaux vous accueillent en coeur de ville. +33 2 48 52 65 00 http://www.ville-vierzon.fr/agenda.html Pixabay

Vierzon

dernière mise à jour : 2022-12-13 par BERRY SIT Centre-Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vierzon Autres Lieu Vierzon Adresse Places Aristide Briand, Aimé Césaire et Jacques Brel Vierzon Cher BERRY SIT Centre-Val de LoireSIT Centre-Val de Loire Ville Vierzon BERRY Vierzon lieuville Vierzon Departement Cher

Vierzon Vierzon BERRY Vierzon Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierzon-berry-vierzon/

Marché Hebdomadaire Vierzon 2022-01-01 was last modified: by Marché Hebdomadaire Vierzon Vierzon 1 janvier 2022 Aimé Césaire et Jacques Brel Vierzon Cher BERRY Vierzon Cher cher Places Aristide Briand vierzon

Vierzon BERRY Vierzon Cher