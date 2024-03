Marché hebdomadaire Truchtersheim, lundi 1 janvier 2024.

Marché hebdomadaire Truchtersheim Bas-Rhin

Le marché du vendredi propose un stand de primeur, un maraîcher, un stand boucher, deux stands traiteurs, des spécialités vietnamiennes et sushis, un food truck de burgers, un fromager, un stand d’huiles et une épicerie en vrac.

Début : 2024-01-01 15:00:00

fin : 2024-12-31 19:00:00

rue Germain Muller

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Marché hebdomadaire Truchtersheim a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg