Marché hebdomadaire Saint-André-de-Seignanx Saint-André-de-Seignanx Catégories d’évènement: Landes

Saint-André-de-Seignanx

Marché hebdomadaire Saint-André-de-Seignanx, 24 mai 2022, Saint-André-de-Seignanx. Marché hebdomadaire Saint-André-de-Seignanx

2022-05-24 15:30:00 – 2022-05-24 18:30:00

Saint-André-de-Seignanx Landes Saint-André-de-Seignanx Saint-André-de-Seignanx propose un marché convivial hebdomadaire le mardi après-midi (16h-19h), marché offrant aux habitants la possibilité de s’approvisionner directement en produits de saison auprès de producteurs locaux. L’offre change chaque mardi avec un roulement des producteurs et arrivée de nouveaux. Saint-André-de-Seignanx propose un marché convivial hebdomadaire le mardi après-midi (16h-19h), marché offrant aux habitants la possibilité de s’approvisionner directement en produits de saison auprès de producteurs locaux. L’offre change chaque mardi avec un roulement des producteurs et arrivée de nouveaux. +33 5 59 56 79 90 Saint-André-de-Seignanx propose un marché convivial hebdomadaire le mardi après-midi (16h-19h), marché offrant aux habitants la possibilité de s’approvisionner directement en produits de saison auprès de producteurs locaux. L’offre change chaque mardi avec un roulement des producteurs et arrivée de nouveaux. libre de droit pixabay

Saint-André-de-Seignanx

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT Seignanx

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-André-de-Seignanx Autres Lieu Saint-André-de-Seignanx Adresse Ville Saint-André-de-Seignanx lieuville Saint-André-de-Seignanx Departement Landes

Saint-André-de-Seignanx Saint-André-de-Seignanx Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-de-seignanx/

Marché hebdomadaire Saint-André-de-Seignanx 2022-05-24 was last modified: by Marché hebdomadaire Saint-André-de-Seignanx Saint-André-de-Seignanx 24 mai 2022 Landes Saint-André-de-Seignanx

Saint-André-de-Seignanx Landes