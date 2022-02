Marché hebdomadaire – Saint-Amant-Tallende Saint-Amant-Tallende Saint-Amant-Tallende Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme Saint-Amant-Tallende Mise en avant des produits de distribution court : fromage, légumes, huiles, pâtisseries, boissons locales, épicerie itinérante…

Lieu de rencontre convivial où il est bon de flâner devants les différents étals. +33 4 73 39 30 20 http://www.saintamanttallende.fr/ Saint-Amant-Tallende

