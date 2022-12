Marché hebdomadaire Rohrwiller Rohrwiller Rohrwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Rohrwiller Retrouvez tous les mardis sur la place de la mairie de 16h à 19h : – La Galerie des Papilles des Papilles – Drusenheim (primeur, boissons, et autres produits BIO)

– Hopla Brésil (spécialités Brésiliennes)

– Les Produits de Mémé ( traiteur, boucherie)

– Les poissons de Pépé (poissonnier)

– La Rotisserie Michel – Weyersheim (poulets rôtis, coquelets , pommes de terre, frites et crudités)

