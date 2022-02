Marché hebdomadaire Orcières Orcières Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Orcières

Marché hebdomadaire Orcières, 5 juillet 2022, Orcières. Marché hebdomadaire Place du Marché Orcières Merlette Orcières

2022-07-05 09:00:00 – 2022-04-19 12:30:00 Place du Marché Orcières Merlette

Orcières Hautes-Alpes Orcières Le marché hebdomadaire se tiendra face à l’Office de Tourisme les jeudis. Produits du terroir (retrouvez les producteurs labellisés « Vallée du Champsaur »), matériels et ustensiles en tout genre, textiles… +33 4 92 55 89 89 Place du Marché Orcières Merlette Orcières

dernière mise à jour : 2021-12-23 par Office de Tourisme d’Orcières

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Orcières Autres Lieu Orcières Adresse Place du Marché Orcières Merlette Ville Orcières lieuville Place du Marché Orcières Merlette Orcières Departement Hautes-Alpes

Orcières Orcières Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orcieres/

Marché hebdomadaire Orcières 2022-07-05 was last modified: by Marché hebdomadaire Orcières Orcières 5 juillet 2022 Hautes-Alpes Orcières

Orcières Hautes-Alpes