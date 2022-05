Marché hebdomadaire Obernai, 12 mai 2022, Obernai.

Marché hebdomadaire Obernai

2022-05-12 – 2022-05-12

Obernai Bas-Rhin

Tous les jeudis matins : de 7h30 à 12h, sauf jours fériés : avancé au mercredi.

De nouveaux aménagements ont été réalisés afin de répondre aux obligations sanitaires :

– Stands alimentaires : devant la Salle des Fêtes et sur les Remparts Maréchal Joffre et Maréchal Foch.

– Autres commerces ambulants : au Parking des Remparts et sous la Halle Gruber.

Pour compléter cette offre commerciale de proximité de produits locaux frais et de qualité, la Ville d’Obernai a mis en place dès le 4 juillet 2020, un marché complémentaire, le samedi matin, dédié aux produits bio.

En raison de la crise sanitaire, de nouvelles règles doivent être respectées au Marché :

· Port du masque obligatoire.

· Faire vos courses seul sauf si nécessité impérieuse.

· Marché interdit aux personnes présentant des symptômes du Covid-19.

· Vous laver les mains à l’entrée du Marché avec le gel mis à disposition.

· Respecter le sens de circulation signalé sur place.

· Ne pas toucher les produits.

· Maintenir une distance de 1 mètre minimum avec les autres personnes.

· Laver à l’eau les fruits et légumes avant toute consommation.

· Respecter des consignes de sécurité et des gestes barrières.

Plus d’information sur :

https://www.obernai.fr/march%c3%a9?file=/march%C3%A9

Obernai

