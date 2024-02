Marché hebdomadaire Niederbronn-les-Bains, lundi 1 janvier 2024.

Marché hebdomadaire Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Instants de partage avec les producteurs locaux et autres commerçants.

Faites le plein de produits frais de qualité maraîchers, bouchers, fromagers, poissonniers, apiculteurs… vous accueillent. Egalement stands de vêtements, chaussures et autres textiles. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-01 12:00:00

Place des Thermes et Place du Bureau Central

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est info@niederbronn-les-bains.fr

L’événement Marché hebdomadaire Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte