Hauts de Bienne Hauts de Bienne Hauts de Bienne, Jura Marché hebdomadaire – Morez Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Marché hebdomadaire – Morez Hauts de Bienne, 12 juin 2021-12 juin 2021, Hauts de Bienne. Marché hebdomadaire – Morez 2021-06-12 – 2021-06-12 Quai Jobez Centre ville

Hauts de Bienne Jura Tous les samedis de 8h à 13h, marché essentiellement alimentaire.

Vente de produits régionaux (fromage, miel, …)

Lieu : Quai Jobez (entre le pont rue Merlin et place Lissac) secretariat@mairie-morez.fr +33 3 84 33 10 11 https://www.hauts-de-bienne.fr/ Tous les samedis de 8h à 13h, marché essentiellement alimentaire.

Vente de produits régionaux (fromage, miel, …)

Lieu : Quai Jobez (entre le pont rue Merlin et place Lissac)

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse Quai Jobez Centre ville Ville Hauts de Bienne