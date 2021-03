Merville-Franceville-Plage Merville-Franceville-Plage Calvados, Merville-Franceville-Plage Marché hebdomadaire Merville-Franceville-Plage Catégories d’évènement: Calvados

Merville-Franceville-Plage

Marché hebdomadaire, 4 mars 2021-4 mars 2021, Merville-Franceville-Plage. Marché hebdomadaire 2021-03-04 06:45:00 – 2021-03-04 13:00:00 Place de la Plage Avenue de Paris

Retrouvez ce marché toute les semaines, de nombreux vendeurs et producteurs vous y attendent. +33 2 31 24 21 83

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Merville-Franceville-Plage Autres Lieu Merville-Franceville-Plage Adresse Place de la Plage Avenue de Paris Ville Merville-Franceville-Plage