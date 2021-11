Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Marché hebdomadaire & marché du réveillon Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Marché hebdomadaire & marché du réveillon Sainte-Foy-la-Grande, 24 décembre 2021

2021-12-24 – 2021-12-24

Dans le cadre des animations de Noel organisées par la mairie de Sainte Foy, chaque veille de réveillon (Noël et Nouvel an) vous retrouverez en matinée le traditionnel marché hebdomadaire, puis en après midi un marché alimentaire spécial réveillon sera proposé.

