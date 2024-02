Marché hebdomadaire Lobsann, lundi 1 janvier 2024.

Marché hebdomadaire Lobsann Bas-Rhin

Marché alimentaire avec des producteurs locaux fruits et légumes, viande et charcuterie, fromages et laitages, pains et viennoiseries, œufs, farine, miel, huiles d’olive, pizzas et plats traiteur. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 16:00:00

fin : 2024-12-31 18:30:00

Rue principale

Lobsann 67250 Bas-Rhin Grand Est mairie.lobsann@wanadoo.fr

L’événement Marché hebdomadaire Lobsann a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte