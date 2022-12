Marché hebdomadaire Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lapoutroie

Marché hebdomadaire Lapoutroie, 2 janvier 2022, Lapoutroie . Marché hebdomadaire rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

2022-01-02 – 2022-12-30 Lapoutroie

Haut-Rhin Envie de déguster nos produits du terroir ? Partez à la rencontre de nos producteurs locaux et venez découvrir les produits frais des maraichers de notre région ! Succombez aux plaisirs et aux saveurs du marché qui ravira vos papilles. Des produits fermiers et maraîchers sélectionnés rien que pour vous. +33 3 89 47 50 10 Lapoutroie

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Lapoutroie Autres Lieu Lapoutroie Adresse rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin Ville Lapoutroie lieuville Lapoutroie Departement Haut-Rhin

Lapoutroie Lapoutroie Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapoutroie/

Marché hebdomadaire Lapoutroie 2022-01-02 was last modified: by Marché hebdomadaire Lapoutroie Lapoutroie 2 janvier 2022 Haut-Rhin Lapoutroie rue du Général Dufieux Lapoutroie Haut-Rhin

Lapoutroie Haut-Rhin