Marché hebdomadaire Kaysersberg Vignoble

Kaysersberg Vignoble

Marché hebdomadaire Place Gouraud Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

2022-04-19 – 2022-12-19

Haut-Rhin Ne manquez pas l’incontournable marché hebdomadaire de Kaysersberg. Venez découvrir les nombreux produits frais et locaux des maraichers de la région dans une ambiance conviviale ! Remplissez vos paniers de produits fermiers et maraîchers frais, d’épices et de vêtements… Kaysersberg Vignoble

