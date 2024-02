Marché hebdomadaire Hatten, lundi 1 janvier 2024.

Marché hebdomadaire Hatten Bas-Rhin

Marché alimentaire avec des producteurs locaux boucherie, charcuterie, fromages, fruits et légumes, produits traiteurs, tartes flambées, crémerie, œufs, confiture, miel, jus de fruits… Et également des produits issus de l’agriculture biologique (labellisés BIO / Demeter).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 15:30:00

fin : 2024-12-31 19:00:00

Rue du Temple Neuf

Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Marché hebdomadaire Hatten a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte