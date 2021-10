Fontcouverte-la-Toussuire Fontcouverte-la-Toussuire Fontcouverte-la Toussuire, Savoie Marché hebdomadaire Fontcouverte-la-Toussuire Fontcouverte-la-Toussuire Catégories d’évènement: Fontcouverte-la Toussuire

Savoie

Marché hebdomadaire Fontcouverte-la-Toussuire, 24 décembre 2021, Fontcouverte-la-Toussuire. Marché hebdomadaire 2021-12-24 09:00:00 09:00:00 – 2021-04-15 17:00:00 17:00:00

Fontcouverte-la-Toussuire Savoie Fontcouverte-la-Toussuire Produits du terroir (fromages, saucissons, confitures…), artisans locaux (peinture sur bois, sculpture, …), légumes, cuisine de fabrication artisanale (matafans), produits d’autres régions… info@la-toussuire.com +33 4 79 83 06 06 http://www.la-toussuire.com/ dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de Tourisme de La Toussuire

Détails Catégories d’évènement: Fontcouverte-la Toussuire, Savoie Autres Lieu Fontcouverte-la-Toussuire Adresse Ville Fontcouverte-la-Toussuire lieuville 45.25449#6.26108