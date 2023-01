Marché hebdomadaire Ernolsheim-Bruche Ernolsheim-Bruche Ernolsheim-Bruche Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Marché hebdomadaire 17 Allée du Stade Ernolsheim-Bruche Bas-Rhin

2023-01-02 – 2023-04-06

Bas-Rhin Ernolsheim-Bruche A partir du 18 novembre, tous les mercredi, venez retrouver un boucher-charcutier (C.Bodin de Schnersheim), un maraicher bio (Jardins de la Montagne Verte), un commerce artisanal (le Jus de la Vigne), un biscuitier bio (P’tit bout d’Alsace), commerçante en prêt à porter (Mme Rouillon). Tous les 15 jours une productrice de savon bio et occasionnellement un apiculteur d’Ernolsheim. +33 3 88 96 00 67 Ernolsheim-Bruche

