Bas-Rhin Duttlenheim Tous les mercredis matins, en face de la mairie, petit marché, vente de produits frais. Parmi les commerçants présents : Rôtisserie, primeur, poissonnerie, vendeur de confiture et fleuriste. Tous les 3ème mercredi du mois, sont également présents un marchand de chaussure et un marchand de vêtements. +33 3 88 50 80 10 Duttlenheim

