Marché hebdomadaire du vendredi Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne, vendredi 26 avril 2024.

Marché hebdomadaire d’Aixe-sur-Vienne du vendredi matin.

Retrouvez tous les producteurs exclusivement sous la halle couverte de la place René Gillet (ex champ de foire).

Parkings à proximité, place de la mairie ou parking proche de la poste et de la salle Yves Montand.

Venez faire vos achats en fruits et légumes, volailles, conserves, et bien d’autres spécialités. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 08:00:00

fin : 2024-04-26 12:00:00

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

