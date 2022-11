Marché hebdomadaire du vendredi à Cessy-les-Bois Cessy-les-Bois, 18 novembre 2022, Cessy-les-Bois.

Marché hebdomadaire du vendredi à Cessy-les-Bois

2022-11-18 – 2022-11-18

Direction Cessy-les-Bois et son marché : fruits et légumes, poissons, viandes, volailles, pâtisseries, miels, fromages, pain et saucisses au foie gras (grillées sur place ou à emporter), thé, tisanes… Les marchands et les producteurs, ravis d’être présents, vous accueillent avec le sourire, sur la place de l’église et derrière la mairie.

Voisins gourmands ou vacanciers, vous trouverez à Cessy-les-Bois, un endroit agréable pour flâner en famille et entre amis.

Rendez-vous tous les vendredis soirs de 17h à 19h, à Cessy-les-Bois, pour le marché hebdomadaire.

marchedecessy@gmail.com +33 3 86 39 81 61

Place de l’église Centre bourg Cessy-les-Bois

