Marché hebdomadaire du samedi Aire-sur-l’Adour, 30 avril 2022, Aire-sur-l'Adour.

Marché hebdomadaire du samedi Place du commerce Marché couvert Aire-sur-l’Adour

2022-04-30 – 2022-04-30 Place du commerce Marché couvert

Aire-sur-l’Adour Landes

Le marché alimentaire de la ville d’Aire sur l’Adour est ouvert le mardi et le samedi, tout au long de l’année, de 8h à 12h30 on y trouve près de 50 commerçants

Le mardi, un marché vestimentaire complète l’offre. Il est installé Place du 19 mars 1962, de 8h à 17h (hormis en période de fêtes locales).

Ces horaires peuvent varier selon la météo et la saison.

Le marché alimentaire d’Aire sur l’Adour se situe sous les Halles communément appelé “marché couvert” sur la place de l’Hôtel de Ville. On y trouve une offre très diversifiée pour un achalandage plus que complet : Boulanger / pâtissier, boucher, poissonnier, maraîcher, fruitier, rôtisseur, fromager, fleuriste et spécialiste de vins et spiritueux… des dizaines d’exposants, producteurs ou revendeurs, locaux ou de l’extérieur.

Petite particularité : le mardi une vente de poussins et de volailles est à la disposition du public.

+33 5 58 71 47 04

Place du commerce Marché couvert Aire-sur-l’Adour

