MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU PORT Étaples Étaples Catégorie d’évènement: Étaples

MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU PORT Étaples, 24 avril 2022, Étaples. MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU PORT Mairie d’Étaples

Place du Général de Gaulle Étaples

2022-04-24 – 2022-04-24

Mairie d’Étaples

Place du Général de Gaulle Étaples Pas-de-Calais Étaples Dimanche 24 avril de 9 h à 13 h Le marché du port fait son retour dès le mois d’avril avec une dizaine d’exposants. Produits du terroir ou de la mer, fromage, saucissons, bon vin, boulangerie, fruits et légumes, fumaisons de poissons … Renseignements : Service Événementiel – 03.21.89.62.70 communication@etaples-sur-mer.net +33 3 21 94 62 70 http://www.etaples-sur-mer.fr/ Dimanche 24 avril de 9 h à 13 h Le marché du port fait son retour dès le mois d’avril avec une dizaine d’exposants. Produits du terroir ou de la mer, fromage, saucissons, bon vin, boulangerie, fruits et légumes, fumaisons de poissons … Renseignements : Service Événementiel – 03.21.89.62.70 Mairie d’Étaples

Place du Général de Gaulle Étaples

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégorie d’évènement: Étaples Autres Lieu Étaples Adresse Mairie d'Étaples Place du Général de Gaulle Ville Étaples lieuville Mairie d'Étaples Place du Général de Gaulle Étaples

Étaples Étaples https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etaples/

MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU PORT Étaples 2022-04-24 was last modified: by MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU PORT Étaples Étaples 24 avril 2022

Étaples