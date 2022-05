Marché hebdomadaire du mercredi, 2 novembre 2022, .

Marché hebdomadaire du mercredi

2022-11-02 – 2022-11-02

A Eugénie les Bains retrouvez votre marché hebdomadaire tous les mercredis matins.

Vous pourrez découvrir des producteurs et artisans locaux sur la place gaston larrieu et la place des arènes.

En plus de ce marché alimentaire vous trouverez des exposants de vêtements, des livres, … et bien d’autres petites choses qui feront votre bonheur.

Attention le sens de circulation les jours de marché dans la rue principale est à sens unique !

dernière mise à jour : 2021-12-27 par